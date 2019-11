HEA NÕU ERIARSTIDELT: perearstid teevad üha enam e-konsultatsioone 

Praegu saavad perearstid e-kanali vahendusel pidada nõu 21 eriala arstiga. „See on lihtsaim viis tuua eriarsti nõuanne inimesele lähemale,“ ütles Haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Küll Friedemann.

Võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga on tänavu sama aja jooksul perearstid teinud üle 6700 e-konsultatsiooni rohkem. Friedemanni sõnul teevad arstid kõige rohkem e-konsultatsioone liigese- ja lihashaiguste, vereringehaiguste ning kõrva-nina-kurguhaiguste kohta. Haigekassa näeks heal meelel, et konsultatsioonide arv kasvaks veelgi.

Patsiendile tähendab e-konsultatsioon ajasäästu, sest ta ei pea eriarsti vastuvõtule minema ning ravi saab võimalusel jätkata perearsti juures. „Lõpliku otsuse, kas ravi jätkub perearsti juures või tuleb minna eriarsti vastuvõtule, teeb eriarst. Aga e-konsultatsiooni abil on terviseprobleem sageli lahendatav eriarsti vastuvõtuta,“ lisas Friedemann.

Järveotsa perearstikeskuse perearst Diana Ingerainen ütles, et kaasaegne arstiabi on meeskonnatöö. „Viimaste aastate meditsiini areng on toonud kaasa uusi diagnostika- ja ravimeetodeid, mida oskavad ja suudavad pakkuda haiglad. Eesti väiksust arvestades ei ole haiglate pädevust mõtet killustada, vaid luua võrgustik patsiendile kvaliteetse abi korraldamiseks. Perearstidele pakubki e-konsultatsioon head lahendust meeskonnatööks,“ lisas perearst.