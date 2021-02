RÄPASED KOHAD! 12 kohta kontoris, mis on tõelised viiruse- ja bakterimagnetid!

Mis sa arvad, kui palju inimesi vajutab päeva jooksul nupule, et kutsuda lifti? Võib-olla on raske öelda täpset numbrit, kuid vastus on – palju. See tähendab, et nuppudel on ka palju pisikuid. Nii et parem oleks sinna vajutada näiteks küünarnukiga, kuigi see võib näida veider. Või siis pese käed kiiresti pärast nupulevajutamist või puhasta desinfitseerijaga.