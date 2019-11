UNEARST: uneapnoe on salakaval haigus, mis võimendab teisi haigusi 

Meil kõigil võib öösel olla väikseid kahjutuid hingamishäireid. Aga kui hingamine seiskub sageli ja pausid on pikad, võib asi olla tõsine. „Uneapnoe on salakaval haigus, mis võimendab teisi haigusi,“ selgitab kurgu-nina-kõrvaarst ja unearst Heisl Vaher.

Uneapnoega ei saa keha piisavalt hapnikku, sest une ajal tekivad hingamispausid, mis võivad kesta isegi paar minutit. See on osa keha üldisest haigestumisest. „Pole olemas uneapnoehaigust, millega ei kaasne kehalisi muutusi või häireid,“ tõdeb Vaher. „Ravimata uneapnoega on väga keeruline saada kontrolli alla ülekaalu, kõrgvererõhktõbe, ka kolesterool kipub olema kõrgem. Uneapnoe võib viia südame-veresoonkonna haigusteni, sellega seostatakse ka öiseid südamerütmihäireid,“ kirjeldab unearst.