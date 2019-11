PÕHJUS TEADA: e-sigarettidega seotud surmade taga USAs olid salaturu kanep ja e-vitamiini õli 

“Kurvad sündmused USAs näitavad selgelt, millised ohud salaturult soetatud vedelikega kaasnevad. See on oluline õppetund tervishoiuasutustele, kes ei pidanud vajalikuks jagada inimestele e-sigarettide kasutamisega seotud ohutusalast infot. Loodan, et ka Eesti tervishoiuasutused õpivad USA juhtumitest ning töötavad välja ja avaldavad e-sigarettide alased ohutusjuhendid,” ütles Suitsuvaba Eesti ühenduse juhatuse liige Ingmar Kurg.

Euroopas ja Eestis müüdavad e-sigareti vedelikud on läbinud kohustusliku laboratoorse kontrolli, millega tagatakse kasutajate ohutus. “Selle juures on oluline märkida, et kontrollitud vedelikud on müügil ainult ametlikes e-sigareti müügikohtades. Salaturult soetatud e-vedelike päritolus ei saa kindel olla. Need, kes segavad e-sigareti vedelikke ise kokku, peavad meeles pidama, et mitte kunagi ei tohi selleks kasutada õli baasil komponente, mille sissehingamise tulemusena tekib lämbumine,” rõhutas Ingmar Kurg.