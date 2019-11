GRIPP ON RASKEM KUI TAVALINE KÜLMETUS: need head vanad tõed aitavad haigusest pääseda! 

„Tavaliselt algab haigus kõrge palaviku ja lihas- või liigesevaludega ning lisaks võib nakatunul olla kurguvalu, köha, nohu, peavalu, väsimust, külmavärinaid ja lastel ka kõhuvalu,” loetles Türk sümptomeid. Gripi tüsistusena võivad tekkida neeruvaagna-, kopsu- või kõrvapõletik, bronhiit ja krooniliste haiguste ägenemine. Kas tegemist on külmetuse või gripiga, saab lõplikult kindlaks teha laboratoorse uuringuga.

Seetõttu on gripi ja muude nakkushaiguste ennetamisel tähtis pesta käsi sooja vee ja seebiga. „Seda vana tõde tuleb lastele ikka aeg-ajalt meelde tuletada, et sellest saaks eluaegne harjumus. Lastele tuleks seletada, et pesemata kätega ei tasu nägu, silmi ja suud puutuda, kui soovitakse püsida terve,” rääkis Türk.