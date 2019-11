PETTUR EEMALDAS EMAKA: USAs vahistati arst, kes tegi naistele tarbetuid operatsioone

69-aastase Javaid Perwaizi suhtes algatati uurimine 2018. aastal, kui FBI sai ühelt haiglatöötajalt vihje, et mees võib teha patsientidele tarbetuid operatsioone.

Näiteks teatas arst 2012. aastal ühele naisele, et tal leiti uuringutel vähieelseid rakke ja kõige parem oleks hüsterektoomia ehk eemaldada emakas. Patsient aga soovis vähem invasiivset protseduuri ja arvas, et nad leppisid kokku laparoskoopilises operatsioonis, et eemaldada munasarjad.