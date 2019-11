HOIA TERVISEL SILMA PEAL! 5 olulist asja, mida peab teadma vähki põhjustavast papilloomiviirusest 

Kuigi emakakaelavähk on tõsine haigus, on see õigeaegselt avastatuna kergesti ravitav. Eksperdid toovad esile viis olulist asja, mida iga naine võiks teada HPV-st ja emakakaelavähist.

HPV on kergesti nakkav viirus, mis levib inimeselt inimesele naha või limaskestade kokkupuutel. SYNLAB Eesti vastutava laborispetsialisti Kaspar Ratniku sõnul on HPV kõrge riskiga genotüübid 99% juhtudel emakakaelavähi väljaarenemise põhjuseks. „HPV infektsioon võib püsida aastaid ja siis kaduda või areneb paari aasta jooksul selliseks, kus esmased vähieelsed muutused on avastatavad,“ räägib Ratnik.

Foto: Pixabay

2. HPV-ga nakatumisel ravib enamasti keha end ise, aga mitte alati. Qvalitas Arstikeskuse naistearsti Katrin Seidelbergi sõnul nakatub 80% naistest elu jooksul HPV kõrge riski genotüübiga. Kõige suurem nakatunute protsent on noorte, 20-25-aastaste naiste seas. „Enamik naistest, kes on viirusega nakatunud, paranevad spontaanselt. Tõenäosus, et organismi immuunsüsteem hävitab viiruse paari aasta jooksul pärast nakatumist, on ligi 90%. Mida noorem on naine, seda suurem on tõenäosus, et immuunsüsteem saab viirusest jagu. Kui organism ei suuda viirust hävitada, on oht, et emakakaelas tekivad vähieelsed muutused.“