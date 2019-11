SELJATA KÜLMETUSHAIGUS! Nende nippide ja ravimtaimede abil saad kiiremini terveks! 

Nohu korral on hea abimees meresoolalahus (saadaval spreina), mis aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist. Kui nina on kinni ja limaskest turses, peaks eelistama hüpertoonilist mereveelahust. Meresool on abiks ka valutava kurgu puhul ja siin on endiselt au sees vanaemade tarkus: kurista kurku kolm korda päevas sooja meresoolaveega vahemikus ¼ kuni ½ tl meresoola kaasi vee peale. See aitab alandada paistetust ning lahti saada bakteritest.

Kurguvalu leevendamiseks sobivad veel kurguaerosoolid ja imemistabletid, mis pehmendavad ja niisutavad limaskesta, vaigistavad valu, alandavad põletikku ning neil on antiseptiline toime. Head abimehed on ka taruvaiku sisaldavad spreid ja pastillid.

Foto: Pixabay

5. Jaluta ja söö tervislikult

Kui ei ole palavikku, vaid ainult nohu, on abi rahulikust jalutuskäigust. Õues on õhuniiskus suurem, see niisutab limaskesti ja paneb nina jooksma. Õue minnes tuleb kindlasti riietuda vastavalt ilmastikule, et mitte külmetada, aga ka mitte higistada.

Kuigi erinevate nippidega saab haigusega edukalt võidelda, on siiski kõige parem ennetustöö. Et immuunsus püsiks tugev, tuleb olla positiivne, puhata piisavalt ja viibida palju värskes õhus. Samuti on ülioluline toitumine. Igapäevane menüü peaks sisaldama rohkelt puu- ja juurvilju, rohelisi köögivilju, marju, täisteratooteid, küüslauku, ingverit, ženšenni, mereande jm. Ühesõnaga, vitamiine ja mineraale, mida tasub ka toidulisanditekuurina juurde võtta.

Aleksandr Sei toob esile, et vastavatud Südameapteegi e-apteegi kaudu saab apteekrilt nõu küsida ja ravimeid tellida mistahes Eesti nurgas.