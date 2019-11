TRAGÖÖDIA EI VAIBU: USAs seostatakse e-sigarettidega juba 42 surmajuhtumit 

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse andmetel on e-sigarettidega seotud kopsuhaiguste arv kahjuks endiselt tõusuteel: kui möödunud nädalal oli teada 2051 haigusjuhtumit, siis sel nädalal räägitakse juba 2172 juhtumist. Haigust on olnud pea kogu riigis. Ainus osariik, kus pole veipimisega seotud kopsuhaigust ette tulnud, on Alaska.

Tõusnud on ka surmajuhtumite arv: CDC on kinnitanud 42 surmajuhtumit, lahkunud on olnud 17–75aastased.

Kopsuhaigus on tabanud pigem nooremaid inimesi, suurem osa on alla 35aastased. Kümnest haigest seitse on mehed.

Haigetel on olnud hingamisraskused, palavik, köha, oksendamine, kõhulahtisus, peavalu, pearinglus ja valu rinnus. Osa haigeid on pidanud olema haiglas mitu nädalat ja vajanud intensiivravi.

Ehkki möödunud nädalal teatati, et kopsuhaiguste ja surmade taga võib olla THC ehk kanepi koostisesse kuuluv tetrahüdrokannabinool, jätkatakse uurimist.