VALIKUT POLE: Saksamaa muutis vaktsineerimise leetrite vastu kohustuslikuks 

Enne lapse lasteaeda või kooli minekut peavad vanemad esitama haridusasutusele tõendi, et laps on leetrite vastu vaktsineeritud. Uue seaduse järgi, mis jõustub 2020. aasta märtsis, peavad vaktsineeritud olema ka meditsiini- ja lasteasutuste töötajad.

Leetrid, mis on väga nakkav viirushaigus, on hakanud taas kogu maailmas levima. Haigus ei tunne piire: see levib nii vaestes kui rikastes riikides.