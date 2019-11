MAAÜLIKOOLI PROFESSOR: kala ja kalatooted pole ainsad, mis on seotud listeeriaga 

Roasto rääkis Vikerraadio hommikuprogrammile antud usutluses, et listeeria on ennekõike tänapäeva probleem ning aktuaalne olnud kümmekond aastat.

Kala ja kalatooted pole Roasto sõnul ainsad, millega listeeria on seotud. Ta märkis, et seda on ka teised valmistoidud, nagu riivitud ja tükeldatud puu- ja juurviljad, loomsed toortoidud, samuti ka toorpiim.