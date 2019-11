LASTEARSTID ON KINDLAD: riiklikku vaktsineerimiskavva peab lisama uue kaitsesüsti 

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjonile tehtud pöördumises tõid lastearstid välja, et perearstide hulgas on viimasel ajal levinud arvamusi, et tuulerõugete vaktsiin võiks laste riiklikku vaktsineerimiskavasse lisanduda enne kui pneumokokivastane vaktsineerimine. Lastearstid ei ole sellega aga nõus.