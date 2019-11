PSÜHHOLOOG HOIATAB: alkohol on väga petlik stressileevendaja

Põnev aeg on – ümberringi toimub palju ja eri infokanalitele on kiire ligipääs. Inimestel on töö või mitu, sõbrad ja kolleegid, perekond ja lemmikloomad, enesetäiendamine, trenn, hobid, meelelahutus, kogukonnaprojekt, heategevus ja sotsiaalmeedia. Aeg on sisustatud ja igav ei hakka. Kuid igal pool peaks endast justkui maksimaalselt andma ja see, kas ootused soorituse osas on inimese enda või kellegi teise seatud, pole siin oluline. Olulisem on, et suur hulk kohustusi ja kiire elutempo on stressiallikad, kui ennast vahepeal korralikult välja ei lülitata ja ei puhata.

Seega on mõistetav, et stressi peale, mis on äratuntav negatiivsete emotsioonide ja kehva enesetunde tõttu, tekib reaktsioon, mis tõukab pingest vabanema ja stressi vähendama. Küsimus on vaid selles, mida täpselt pingest lahtisaamiseks ette võetakse: kui see on jalutuskäik mõtete kõrvale viimiseks, perega aliase mängimine, vannis mõnulemine või puhkus, täidab tegevus tavaliselt eesmärki, kui see on aga regulaarselt alkohol, hakkavad pinged hoopis kasvama.

Kliiniline psühholoog Kariina Laas. Foto: Erakogu

Miks inimesed maandavad pingeid nii tihti alkoholiga?

Negatiivsed tunded on elu loomulik osa – me kõik kogeme aeg-ajalt liigset stressi ja peame toime tulema igapäevaste murede, ebameeldivate sündmuste, halva tuju, pinge, ärevuse või üksindusega. Paljud inimesed sirutavadki käe alkoholi järele sageli just selleks, et selle kõigega paremini toime tulla. Esimese hooga võibki tunduda, et alkoholi mõju all pinge langeb, probleemid hajuvad ja kergem on hakkama saada. Kahjuks on esmamulje petlik – alkoholil on küll koheselt lõõgastav ja eufooriat tekitav mõju ning halb olukord ja negatiivsed mõtted liiguvad hetkeks unustusse, kuid probleemid sellest ju tegelikult ei lahene, vaid hoopis kuhjuvad.

Alkoholi vabastav esmamulje on aga nii meeldiv, et muud kriitilised mõtted pähe ei tulegi. Ning kui on juba õpitud, et alkohol toob kohest leevendust, siis on raske iseennast ära rääkida ja sundida midagi muud proovima, mis ei pruugi nii kiiresti aidata. Ei tule meelde, et pikemas vaates kahjustab alkohol nii suhteid, saavutusi, tööelu, rahalist seisu ja tervist kui süvendab muretsemist ja masendust ning kasvatab stressi. Kohene kasu tundub palju parem kui oht ebamäärases tulevikus negatiivseid tagajärgi tunda saada.