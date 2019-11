RENE BÜRKLAND: Hiina meditsiinis on väga palju asju, mida saame lääne meditsiiniga ära seletada 

“Minu isiklik kogemus on see, et kui ma kasutan koos neid kaht, siis see efekt on palju parem, kui kasutades üht või teist eraldi,” ütles ta. “Ma ei oska seda kommenteerida, kas neil (Euroopa teadusasutustel, kes kirjutasid pöördumise – toim) on mure, et Hiina meditsiin liiga populaarseks saab, aga pigem võiksime keskenduda sellele, kuidas patsiendi seisukohast paremat teenust pakkuda.”