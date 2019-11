Neljandas staadiumis rinnavähiga naine: „Sellist tunnet ei ole kordagi olnud, et enam ei suuda võidelda.“ 

Avaldame katkendi uuest raamatust „Me armastame elu! Lood metastaatilisest rinnavähist; valust ja surmast; armastusest ja rõõmust“, mis on valminud metastaatilise rinnavähiga naiste toetuseks.

Mai algul oli kõige hullem möödas, siis tuli tuttav fotograaf haiglasse ja tegi Kerttu-Kaisast, tema vanematest ning mehest-lastest pilte, mille naine riputas ka oma Facebooki-seinale. Haiglamiljöö, ratastool ja kiilaks aetud pea tegi nüüd ka kaugematele tuttavatele selgeks, milles asi. Kerttu-Kaisa arvab, et tema seisund paranes tänu kiiritus- ja keemiaravile, aga ka seetõttu, et lähedased andsid endast tema heaks kõik, mis neil anda oli.

Augusti keskel, mil kõnelesime, oli vähk taandunud, küll aga vaevasid igasugused kõrvalnähud, olgu need siis paistes jalad, valutav selg või samuti eluohtlikud trombid, mis kaasnevad raviga. „Mõtlen igal hommikul selle üle, kui tore, et ma jälle ärkasin,” ütleb Kerttu-Kaisa. „Sellist tunnet ei ole siiski veel kordagi olnud, et enam ei suuda võidelda.” Praegu on Kerttu-Kaisal raviskeemide puhul veel valikuvõimalusi, kui olemasolev ravim enam ei mõju või organism ei kannata seda välja. „Ma ei oska öelda, mida ma arvan siis, kui saabub hetk, kui tunnen, et enam ei jaksa. Kas ma tahan siis veel laste pärast pingutada? Kõige olulisemad on sellel hetkel ikkagi lapsed. Täiskasvanud saavad ikka kuidagi hakkama, aga lapsed vajavad mind praegu.”

Õpinguid pooleli ei jäta

Kahe ja poolene Raju ei saa toimuvast veel aru, aga ema on viieaastasele Henryle rääkinud, et tal on paha haigus. „Viisin ta täna vanaema-vanaisa juurde, aga tema läks päris pööraseks, nõudes, et ma kuhugi ei läheks.” Kerttu-Kaisa pole Henryle kordagi maininud, et ta võib jäädavalt ära minna, aga ometi tundub emale, et lapsel on hirm ja ta klammerdub.

Kerttu-Kaisa mehe jaoks on naise haigestumine kahtlemata ränk katsumus, pealegi on suur osa laste kasvatamise koormast nüüd tema õlgadel. Pole lihtne olla sellises olukorras positiivne, aga laste pärast peab. Tugeva valuravi tõttu ei sõida Kerttu-Kaisa enam ka autoga, sest ei usalda oma reaktsioonikiirust. Ta tarvitab morfiini ja fentanüüliplaastreid. „Algul oli küll selline tunne, et olen natuke pilves, aga organism harjub ja nüüd ei saa midagi aru.” Lisaks veel ravimid, mis aitavad leevendada ravi kõrvaltoimeid.