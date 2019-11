DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas piima võib juua poolteist liitrit päevas? 

"Kas piima võib juua poolteist liitrit päevas? Väga meeldib."

No poepiimast ei saa rasva- ega valgumürgitust. Pigem on see ebamõistlik hulk vett. Vedelikke peab inimene tarbima poolteist kuni kaks liitrit päevas, aga siin tuleb arvesse võtta kõik, supist kompotini välja.