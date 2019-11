SOTSIAALMINISTEERIUM: e-sigaret ei ole suitsetamisest loobumise abivahend 

Sotsiaalministeerium on endiselt seda meelt, et aktsiisi langetama ei peaks, sest tegemist on tervistkahjustavate sõltuvusttekitavate toodetega.

"Eesti tubakapoliitikas ei ole toimunud suunamuutust ning sotsiaalministeerium on endiselt seisukohal, et e-sigarettide näol on tegemist lihtsalt alternatiivse tootega tubakatoodetele. Rahvatervise seisukohalt ei saa laialdaselt propageerida ja soodustada selliste toodete kasutamist, mille terviseohud ei ole veel lõplikult teada ning samuti ei saa pidada õigeks edendada sõltuvusaine kasutamise jätkamist," kommenteeris ministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling.