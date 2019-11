MEES, TUNNE OMA RISKE! Hoia silm peal nendel tervisenäitajatel! 

Miks kipub meeste tervena elatud aastad lühemad olema? Lauri Baari sõnul võib põhjusi otsida meeste noorusaegsest riskikäitumisest. „Üldjuhul areneb inimene kuni 25. eluaastani ja see on ka aeg, milleni hormoonide tase kehas on kõrgeim. Seetõttu juhtub, et mehed käituvad tihti nii, nagu poleks homset. Liigne pidutsemine, hooletus enda tervise suhtes, magamata ööd – kõik need mõjuvad kunagi ka tervisele ja seetõttu on vananedes meestel tavaliselt rohkem terviseprobleeme. Lisades siia juurde veel nüüdseks õnneks hääbuva trendi, et mees arsti juures ei käi ja nii need terviseprobleemid kuhjuvadki,” sõnas apteeker.