OKSENDAMINE JA KÕHULAHTISUS: käes on noroviiruse hooaeg 

Väga oluline on tavapärasest rohkem vedelikku tarbida, et kompenseerida oksendamise ja kõhulahtisusega tekkida võivat vedelikupuudust. Eriti oluline on jälgida beebisid ja väikelapsi, kuna neil on suurem risk vedelikupuuduse tekkimiseks. Üldiselt tuleks beebide toitmist jätkata siiski tavapärastelt, kas rinnapiima või piimaseguga.

Ka täiskasvanud peaksid rõhku pöörama vee joomisele. Võib kasutada ka spetsiaalseid mineraalainetevarusid taastavaid joogipulbreid, mida müüakse apteekides. Abi saab näiteks suukaudsetest rehüdreerivatest lahustest, mis aitavad hästi mineraalainete kaotuse korral. Vedelikku tuleb tarvitada väikeses koguses, kasvõi lusikatäis korraga, aga sageli. Korraga suurema koguse vedeliku joomine võib ajada oksendama.

Kindlasti tuleb vältida kihisevate magusate jookide joomist ning piima- ja lihatoodete, leiva, krõpsude, kommi ning teiste happeliste ja raskesti seeditavate toitude söömist, kuna need võivad kõhulahtisust suurendada. Juua võib lisaks veele ka kummeliteed ning süüa näiteks röstsaia, banaani, näkileiba, riisiputru, mustika- või rosinakisselli.

Foto: Pixabay

Millal pöörduda arsti poole?

Tavapäraselt ei ole noroviiruse tõttu vaja perearsti poole pöörduda. Abi tuleks otsida siis, kui beebi või laps on 24 tunni jooksul kakanud kuus või enam korda või oksendanud kolm või enam korda. Ka siis kui beebi või lapse reageerimisvõime on vähenenud, ta on haiglane või ta nahk on kahvatu või laiguline, tuleks kindlasti arsti poole pöörduda.

Ohumärgiks on ka see, kui patsiendil on tekkinud tõsise vedelikupuuduse sümptomid nagu uimasus, pearinglus, uriini kogus on väike või puudub vajadus urineerida, teadvuse hägustumine – eriti tuleb tähelepanu pöörata lastele ning vanainimestele, kuna neil on suurem risk vedelikupuuduse tekkimiseks. Ka siis. kui väljaheide on muutunud veriseks ja eelpool nimetatud sümptomid ei taandu paari päeva jooksul, tuleb pöörduda arsti poole.