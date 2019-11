MINISTER KIIK VÄHIENNETUSEST: peame vähendama alkoholi ja tubaka tarbimist 

Ministri sõnul on terviklik alkoholi- ja tubakapoliitika aidanud nende toodete tarbimist ja seeläbi ka tervisekahju oluliselt vähendada. „Näiteks on viimase 10 aastaga vähenenud alkoholitarbimine kolmandiku võrra ja alkoholist tingitud suremus 40%, kuid seatud eesmärkidest oleme veel kaugel,“ ütles minister Kiik. „Ka tubakatarbimine on Eestis vähenemas. Viimase kümne aastaga on tubakasuitsuga kokku puutuvate inimeste osakaal vähenenud poole võrra, kuid tubakatarvitamise tagajärjed on ühiskonnale endiselt kulukad ja kannatusterohked. Seetõttu on oluline veelgi vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega.“