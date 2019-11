SEE EI OLE PIINLIK: õige abivahend annab mehele nii iseseisvuse kui ka isikupära 

Invaru abivahendikeskuse juhtivterapeudi Kadri Lembergi sõnul on mehed julgemad lahendusi otsima ning tunnevad rohkem huvi erinevate võimaluste vastu. „Enamikule meestest ei valmista abivahendi kasutamine tänapäeval piinlikkust – pigem otsitakse võimalusi, kuidas igapäevaselt paremini hakkama saada ja ollakse valmis erinevaid vahendeid proovima," märgib ta.

Samas tõdeb Lemberg, et praegu pole abivahend enam pelgalt raam, mis inimeselt tähelepanu röövib, vaid ergonoomiliselt, funktsionaalselt ja ka visuaalselt kenasti disainitud lahendus, mida annab teataval määral ka kasutaja maitse järgi kohandada.

„Ei maksa eeldada, et vaid naised soovivad olla silmapaistvad või et eestlane on tagasihoidlik ning eelistab ainult musta värvi. Näiteks oleme meestele tellinud erkrohelise, punase, sinise raamiga ratastoole, värvilisi esikahvleid ja kodarakatteid – nii nagu nende soov on olnud,” toob Lemberg näite.

Abivahend on osake inimesest

Nii ratastool, tugiraam, kark või mis iganes abivahend on terapeudi sõnul seda vajavale inimesele osake temast. „Nii nagu tahame kanda ilusaid ja omanäolisi riideid ja kingi, saame soovi korral isikupärastada ka abivahendeid, mis on meile igapäevased kaaslased,” märgib Lemberg, kuid rõhutab, et kindlasti ei tohiks abivahendi välimus olla kõige olulisem, vaid tuleks kasutada vahendit, mis vastab kasutaja vajadustele ja aitab paremini hakkama saada.

Kui tegemist on isiklikuks otstarbeks soetatud ja mitte üüritud abivahendiga, on selle isikupärastamiseks Lembergi sõnul mitmeid võimalusi, kuigi lõvi pea või merevaigu lisamine abivahendile nende hulka ei kuulu.