KURG EI TULE KÜLLA? Viljatuse korral otsi julgelt abi! 

Ida-Tallinna Keskhaiglas on peredele pakutud abi juba alates 1996. aastast. Üle 10 aasta iseseisvalt tegutsenud ITK viljatusravikeskus on aidanud tuhandeid peresid. Viljatusravikeskuse juhataja dr Tiina Loogi sõnul on nende abiga sündinud ligi 3000 last.