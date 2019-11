ARST SOOVITAB: nende muredega peaks minema kindlasti meestearsti juurde 

Arstiga suheldes ei tohiks patsiendil olla häbitunnet, sest tervisemure on nagu iga teine: kui sellega ei tegeleta, siis see süveneb.

Arst-resident Silver Siiak. Foto: Erakogu

Ennekõike peaks meestearsti poole pöörduma siis, kui munandis on kõva moodustis, tükk, munand on suurenenud või puudub üldse või kui eesnahk ei ole liigutatav. Meestearst aitab leida lahenduse, kui suguelundites või vaagnas on valu, kui patsiendil on madal testosteroonitase või tal ei ole 15. eluaastaks puberteet veel avaldunud.