UUED RAVIMID ON AINA KALLIMAD: kuidas muuta need haigetele siiski kättesaadavaks? 

Foto: Erki Pärnaku

Viimasel ajal on üheks suuremaks muutuseks biosimilaride (bioloogiliste ravimite odavamad koopiaravimid) turule tulek. Kuigi bioloogilised ravimid on väga kallid, on biosimilaride abil hinnad märkimisväärselt alla tulnud. „Kui 2015. aastal maksis näiteks üks reuma raviks mõeldud bioloogiline ravim ühele patsiendile umbes 1100 eurot kuus, siis praeguseks on selle hind 150 eurot ehk nelja aastaga on ravimi hind kümnekordselt langenud. Varasemalt vähestele patsientidele mõeldud ravimid on seetõttu kättesaadavad paljudele abivajajatele,“ kinnitas Laidmäe.

Foto: Mari Luud

Tugev ühisrinne ehk ravimite ühishanked

Eesti, Läti ja Leedu on teinud esimesed sammud ravimite ühiseks hankimiseks, mille abil on võimalik ravimeid soodsamalt sisse osta. „Ideena kõlab see hästi, et ravimite rahastaja ja importija rollis olevad väikeriigid panevad seljad kokku ja teevad koostööd. Praktikas on vajalik tugev eestvedaja iga konkreetse hanke korral ja ühtlasem riikidevaheline süsteem ravimite hankimiseks,“ selgitas Laidmäe seni vähekasutatud ühishangete köögipoolt.

„Hea kogemus on meil rotaviiruse vaktsiini ühishankega, mida tegime koos Lätiga ning saime vaktsiinid kätte soodsamalt. Seni olemegi piirdunud vaktsiinide ühishankega, kuna suur ühistellimus kindlustab vaktsiinide tarne ja juba tarnekindlus üksi on oluline töövõit,“ ütles Laidmäe, kelle sõnul plaanitakse Baltikumi ülest koostööd jõulisemalt jätkata.