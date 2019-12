DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kroonilisest nohust on võimalik lahti saada? 

„Kuidas kroonilisest nohust lahti saada? Kas see üldse on võimalik? Perearst ei osanud midagi soovitada ja ninaarstile on järjekord."

Kroonilisest nohust saab lahti, kui põhjus leitud. Tavaliselt selle taha asi jääbki, et ei jätku püsivust põhjuse otsimisel.