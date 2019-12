Keha NAISTEARST LEIDIS MÜOOMI: kas seda on vaja kindlasti lõigata? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga: M

Rohke verejooks või pidev määrimine on märk sellest, et midagi on valesti. Foto: Vida Press

Paljud naised on kogenud, et tavakontrolli käigus avastab günekoloog neil müoomi, tsüsti või polüübi. „Kuigi statistiliselt on selliseid moodustisi paljudel naistel, on need õnneks enamasti healoomulised," räägib Lääne-Tallinna keskhaigla naistearst Naima Toomikas ajakirjas Kodutohter.