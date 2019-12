TAHAD OLLA TERVEM JA SALEDAM? Viis lihtsat hommikust harjumust, mis tuleb ära teha enne kella üheksat! 

Pika ööune ajal on keha vedelikutasakaal muutunud. Joo kohe hommikul vett, et taastada öö jooksul kaotatud vedelik. Ehkki vahel soovitatakse juua hommikuti sidrunivett, et ergutada seedimist või puhastada keha, pole see väga hea valik, sest see on hammastele kahjulik. Joo tavalist vett. See hoiab ka naha siledamana. Joo hommikul kohe vett ja kohvi hiljem.