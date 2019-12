NII ON MEES VÕIMEKAS JA VILJAKAS: asendamatud vitamiinid ja mineraalid, mis toetavad tervist 

„Olgu ära öeldud, et mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist, piisavat und ja värskes õhus liikumist ei asenda ükski toidulisand või ravim – soost või vanusest olenemata peaksid need positiivsed harjumused olema lahutamatu osa inimese elust ja argirutiinist,” rõhutas Apotheka proviisor Maia Leede. „Siiski võivad kiire elutempo, stress ja riskikäitumine, mis on meestele eriti omane, kaasa tuua probleeme, mille lahendamiseks või leevendamiseks on vajalik pöörduda arsti või apteekri poole.”

Foto: Pixabay

Millistel juhtudel mehed arsti või apteekri poole üldse pöörduvad? Probleemid rasestumisega on mure, millega peavad rinda pistma paljud paarid. „Levinud on müüt, justkui väheneks viljakus vanusega üksnes naistel ning mehed sellepärast muretsema ei pea,” rääkis apteeker. „Uuringud on näidanud, et bioloogiline kell tiksub sarnaselt naistega ka meestel ja vanemaks saades, eriti pärast neljakümnendat eluaastat, jääb terveid ja viljakaid spermatosoide aina vähemaks.”

Kui on pereplaneerimise soov, soovitab apteeker meestele toidulisandeid, mis toetaksid viljakust. Milliseid toimeained peaksid sellises toidulisandis esindatud olema? „Esiteks kindlasti tsink, mis on meestele üks olulisemaid mineraale. Lisaks sellele, et tsink on vajalik element immuunsüsteemi normaalseks toimimiseks, aitab see parandada meeste seksuaalset võimekust ja viljakust,” selgitas apteeker.

Tsink aitab toetada testosterooni ehk meessuguhormooni taset veres, mis on kvaliteetse sperma üheks eelduseks ja mille tase pärast 30. eluaastat aastas ühe protsendi jagu langeb. „Viljakuse seisukohast on olulised ka antioksüdandid, mis kaitsevad rakke oksüdatiivse stressi eest ja mis võivad esile kutsuda negatiivseid muutuseid sperma kvaliteedis, ” lisas Maia Leede.

Foto: Pixabay