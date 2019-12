KUIDAS HOIDA LASTE HAMBAID? Kas tegeleme vaid tagajärgede ehk haigete hammaste raviga? 

Haigekassa üks prioriteete on suurendada laste hõlmatust hambahaiguste ennetuses. Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga (EHL) viinud ligi 10 aastat ellu projekti „Laste hammaste tervis“, et parandada laste hammaste seisukorda ja tõsta teadlikkust suutervisest. Praeguseks on projekt paremini tuntud Suukooli nime all. Projekti rahastus on iga aastaga suurenenud ja alates 2011. aastast on haigekassa eraldanud EHL-ile ennetustegevusteks üle miljoni euro. 2020. aastal rahastatakse laste hammaste tervise projekti ligi 300 000 euroga.

Suukooli eesmärk on õpetada eelkõige lapsi ja vanemaid suutervise eest õigesti hoolt kandma. Suukool tegutseb mitmekülgselt: luuakse ja levitatakse teavitusmaterjale, peetakse loenguid, korraldatakse kampaaniaid, osaletakse üritustel ning tehakse koostööd mitmete partneritega – ämmaemandad, pereõed, õppeasutuste meditsiinitöötajad, õppe- ja teadusasutused jpt.

Foto: Pixabay

Selleks, et suurendada laste teadlikkust suuhügieenist, on Suukool kaasanud ka lasteaiaõpetajad. „Juba teist aastat korraldab Suukool üle-eestilist kampaaniat, kuhu on kaasatud lasteaiaõpetajad, kelle ülesanne on lastele meelde tuletada, kui oluline on hambapesu. Hambapesukampaanias osales 49% Eesti lasteaedadest ehk iga kuues lasteaialaps ning 83% õpetajatest leidis, et laste hambapesuharjumused on õppeaasta jooksul paranenud,“ räägib haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse peaspetsialist Taisi Kõiv.

Foto: Pixabay

Hambapesulaul õpetab hambaid pesema