PEREARST SOOVITAB: keera muusika vaiksemaks, et mitte kuulmist kahjustada 

Rääkisin ükskord Sten-Ollega, kes on praegu Viljandi Kultuuriakadeemias helindamise õppejõud ja keda saab ühtlasi näha Kangelaste lauljana ja vahel ka sooloartistina. Uurisin, et koolis kindlasti räägitakse muu tähtsa hulgas ka kuulmise arengust (jah, räägitakse küll), mispeale Stennu ütles väga tabavalt midagi sellist: „Noh, alguses on hea ja sealt edasi läheb kõik allamäge.“ See on tõesti terane tähelepanek. Kohe selgitan.

Erinevalt nägemisest, mida pärast kõhust tulemist ootab ees intensiivne areng mitmete aastate vältel, on kuulmine ema kõhus hoopis kaugemale jõudnud. Kõhus olles saab beebi üsna palju erinevaid hääli kuulda, seetõttu on see meeltest esimene, mis arenema hakkab. Kõhubeebid kuulevad üht-teist juba 25.-27. rasedusnädala paiku, aga kuulmeluukesed on kuni 32. rasedusnädalani kõhrelised ja kuulmisaparaat küpseb veel raseduse viimases lõpus üsna palju.

Vastsündinu veel superhästi ei kuule, sest tavaliselt on kõrvad lootevett täis ja kuulmise eest vastutavad närvivõrgustikud arenevad pärast sündi veel mõnda aega edasi – kõhus olles on kõik helid siiski summutatud ja pärismaailma häältega kohanemine võtab aega. Siiski tunnevad vastsündinud juba eksimatult ära oma ema hääle, neile meeldib tavaliselt natuke kõrgema häälega ja liialdatud intonatsiooniga rääkimine, samas kui järsud valjud helid on nende jaoks ehmatavad või isegi hirmutavad.

Kuulmise arengut looteeas võivad kahjustada erinevad geneetilised rikked, nakkushaigused (ema raseduse ajal põetud punetised olid vanasti üks klassikaline kaasasündinud kuulmiskahjustuse põhjustaja), samuti hapnikupuudus kas üsasiseselt või sündides või mõned muud välised tegurid (nt peatraumad või mõned ravimid, mida raseduse ajal kasutada ei tohi).

Kaasasündinud kuulmisprobleemide osas testitakse Eestis kõiki vastsündinuid. Kõige sagedasem sõeltesti mitteläbimise põhjus ongi seesama lootevesi, mis kõrvast ära tulla ei taha ja uuringu tegemist takistab. Sellisel puhul korratakse uuringut mõne päeva möödumisel. Sõeluuring aitab varakult üles leida need lapsed, kelle kuulmist on näiteks kohleaarimplantaadiga või muude sekkumistega võimalik järje peale aidata.