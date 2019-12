Hea nõu PÜSI TERVE JA ENERGILINE! Sellised on Hiina meditsiini talvised toitumisreeglid Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 05:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

Talv on looduses puhkamise aeg. Taimed on viinud oma energia ja elumahlad sügavale juurtesse, loomad on pugenud peitu, päevad on lühikesed ja ööd pikad. Talvel on qi ehk energia liikumissuund alla- ja sissepoole.Toiduga saab keha talvel toetada ja kevadeks ette valmistada.