LASTETU NAISE KÕHKLUSED: äkki ma mõne teise mehega jääksin rasedaks? 

Avaldame katkendi uues raamatust "Ma tahan last saada"(Tammerraamat), kus suurtest pingutustest lapsesaamise nimel räägib Janika, kelle loo on kirja pannud Tuuli Elstrok

Olen iga aastavahetuse ajal mõelnud tagasi olnule ja eesolevale aastale. Tolle aastavahetuse paiku mõtlesin, et tahtsime mõlemad Peetriga väga-väga last ja saame ka omavahel hästi läbi. Peeter on mulle mitu korda öelnud, et tema jaoks lapse saamine ongi elu mõte. Aga emotsionaalsel tasandil pole me lapsesaamisest eriti omavahel rääkinud, pole tihanud, sest see on ebamugav teema kõige toimuva valguses.

Terve aasta olin ma mõelnud ja elanud selle mõttega, et kui ma nüüd 2014. aasta jooksul rasedaks ei jää, siis Peeter läheb mu juurest ära. Mul oli kogu aeg see hirm. 2014. aasta alguses mõtlesin, et kui sügiseks ei õnnestu, siis ta läheb kindlasti aasta teises pooles mu juurest ära.

Küllap aitas mõttele kaasa ka see, et Tallinna erakliinikus arst kogu aeg rõhutas: „Mehel on nii head seemnerakud, need tulistavad ja jooksevad munarakud maha. Ideaalne, kõik on super! Ta võiks olla seemnerakudoonor!“ Seevastu minu kohta teatas ta, et minul ei jää rasedus kestma, ei kinnitu. Tundsin, et arst kogu aeg ülistas meest. Nii et natuke tajusin arstipoolset survet, et mehel on kõik ideaalne, samal ajal kui minu puhul pole teada, miks ei õnnestu. Sedasi on väga lihtne iseend süüdistama hakata.

Ühesõnaga, me ei rääkinud neist teemadest. Kõnelesime konkreetsetest asjadest: nüüd see protseduur, siis too. Aga emotsionaalselt, mida üks või teine tunneb, mitte. Mul käisid nutuhood ja Peeter alati lohutas ega öelnud kordagi: „Mis sa nutad, mis sul viga on, võta end kokku!“ Ta ei ole selline. Ma olen täiesti kindel, et ka tema elab kõike sügavalt läbi ja otsib internetist lisainfot. Mingitel hetkedel olen olnud täitsa üllatunud, et ohoo, ta on millegi kohta minust palju rohkem uurinud. Aga ta ei väljenda seda sõnades. Olen Peetriga võrreldes jutukam ja elan rohkem väljapoole.