NAINE VILJATUSRAVIST: „Miks mina? Katse katse otsa ja üks ebaõnnestumine teise järel." 

Jõudsin koju ja rääkisin Peetrile kogu loo ära. Peeter täiega ehmatas, et mis, ei saagi ülessulatatud embrüot sisse panna! Siis jutustasin kohe ka arsti ettepanekust, kes rõhutas, et pean abikaasaga rääkima. Ma ei öelnud Peetrile, et vastasin arstile juba jaatavalt. Hoidsin vestluses hästi pikki pause, oodates Peetri vastust. Peeter küsis, miks tema rakke ei saa kasutada, ta oli ju valmis kohe andma. Ent kui tahta tema rakke kasutada, peab jälle kolm kuud ootama, sest siis on vaja uus doonor võtta. Praegu saaks kohe pärast nädalavahetust selle ära teha. Peeter nentis, et sel juhul temal siis polekski osa. Mina kannan ja toidan last, aga tema? Pidasin jälle teadlikult pause, kuulasin teda rahulikult. Olin endale öelnud, et kui ei, siis ei; helistan arstile, et abikaasa polnud nõus.

Lõpuks Peeter ütles: „Proovime ikka siis selle variandi ära, mis meil kaotada on!“ Mul oli siiralt hea meel, ent tollest pingelisest õhkkonnast hakkas mul halb: tekkisid külmavärinad ja pea käis ringi. Eks ma olin lindil ju ka kõvasti jooksnud. Läksin magamistuppa voodisse pikali. Olime Peetriga varem kokku leppinud, et kui trennist tulen, läheme koos välja sööma. Nüüd pakkus ta, et ärme lähe, kui mul on halb. Kuna ma tahtsin kodust välja saada, läksime lõpuks ikka.

Foto: Pixabay

Mis meist saab?

Jalutasime kodu lähedal olevasse pubisse, et seal õhtustada. Sel ajal, kui jalutasime (olin sellele juba varem mõelnud) mõtlesin, et pean Peetriga lõpuks ometi jutuks võtma, mis meist edasi saab. Kui meil taas ei õnnestu. Mis on variandid, et edasi minna? See on ebamugav jutuajamine, aga parem on see kohe ära teha, kui et kogu aeg edasi lükata. Kogu aeg on olnud katse katse otsa ja üks ebaõnnestumine teise järel. Mis meist siis saab paarina? Aastad lähevad, vanus kasvab. Me polnud sellest rääkinud. Me olime elanud katsest katsesse, aga mis siis tuleb, mis meist saab? Pidin julguse kokku võtma ja küsima, sest ebameeldivaks jutuajamiseks pole nagunii kunagi õiget hetke.

Küsisin Peetrilt, kas ta on mõelnud, mis meist edasi saab, kui nüüd doonorembrüoga ei õnnestu. Olime rääkinud varem, et proovime kevadtalvel ära ja kui ei õnnestu, siis 2017. aasta suvel katsetame doonormunarakku ja Peetri seemnerakku. Aga mis meist siis edasi saab? Katseid võib teha ju meeletult. Üks hetk tuleb aga emotsionaalselt ja rahaliselt lagi vastu. Kaua me proovime? Ma võiksin ju 50aastaselt ka katsetada, kui oleksin miljonär. Kas jätkame elu edasi katsetades?

Peeter vastas, et pole sellele väga mõelnud. Ütlesin, et mina olen ja et minu jaoks on kaks varianti, kuidas edasi minna: „Variant a – me hakkame lapsendamise teemaga süvitsi tegelema. See on nagunii pikk protsess. Variant b …“ Hakkasin nutma ja ei suutnudki seda välja öelda. Tähendab, läheme lahku ja leiame endale uued kaaslased. Olin selle enda jaoks läbi mõelnud: kui see on Peetri valik, et ta tahab lahku minna, siis ma austan seda. See on valus ja kurb, aga see on Peetri otsus. Ma ei tahaks, et ta kunagi hõõruks mulle nina alla, et minu pärast ta ei saanudki endale päris enda last. Ta on ju öelnud, et ta elu unistus on saada isaks. Kui mina ei suuda talle seda pakkuda, siis ... Võib-olla saame mõlemad õnnelikuks kellegi teisega, saame mõlemad lapsevanemaks.