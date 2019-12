Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui ohtlik see on, kui pärasoolest on tulnud verd? Viktor Vassiljev , täna, 05:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev: "Loomulikult on igasugune veritsemine erakorraline nähtus ja väärib tähelepanu." Foto: Robin Roots

"Kui ohtlik see on, et pärasoolest on tulnud verd? Varem pole sellist asja olnud. Millise arsti juurde pean pöörduma?"Kui on tulnud, siis järelikult enam ei tule, seega verejooks seisma jäänud. Loomulikult on igasugune veritsemine erakorraline nähtus ja väärib tähelepanu. Esimese korraga muidugi ka ehmatab ära. Seda enam, et mehed ei oska vere kogust õigesti hinnata (naised oskavad), ja säravvalge klosetipoti pinnal näivad juba paar tilka peopesasuurused. Kõigepealt – rahu, ainult rahu. Värske punane veri on suhteliselt ohutu, see tuleb pärasoole veenidest. Ohtlik on nähtamatu ehk peitveri, mis on pärit soolestikust või maost, seedetraktis koaguleerub see ära, muutub mustaks ja nii jääb isegi liitrine verejooks tähelepanuta.