DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas roosist jalal on võimalik päriselt lahti saada? 

Ravitakse antibiootikumidega, vahel vajab paar ravikuuri erinevate preparaatidega, ja kuna põletik on päris valus, siis hästi ei kujuta ette, et keegi võiks seda ilma ravita kuude viisi kannatada. Ja muidugi nii, nagu igasugune põletik, võib ravimata jätmisel tekitada raskeid ja isegi eluohtlikke tüsistusi. Perearstile pole roosi ravi mingi probleem, aga et tekib seal, kus on olnud mingi nahavigastus või verevarustuse häire, siis kipub samas kohas aasta pärast korduma.