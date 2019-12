UNEHÄIRED JÄÄVAD SAGELI DIAGNOOSIMATA. Vaata, kas magad piisavalt kaua ja hästi! 

Ravijuhendis on soovitused nii perearstidele kui teistele spetsialistidele, kes puutuvad kokku unehäire diagnostikaga esmatasandil. Koostati ka patsiendijuhend, kus selgitatakse kõige sagedasemaid unehäireid. See sisaldab ka unepäevikut, mille abil saab arst hinnata inimese unerežiimi ja võimalikke unehäireid. Patsiendijuhendid on peagi kättesaadavad kõigis perearstikeskustes.

Unemeditsiini Seltsi pikaaegne juht ja ravijuhendi töörühma eestvedaja kopsuarst doktor Erve Sõõru soovitab ravijuhendit lugeda kõikidel kolleegidel. „Juhend annab unehäiretest hea ülevaate ja võimaluse unehäirete all kannatajaid paremini ära tunda. Olen veendunud, et inimene ise ja perearst saavad juba enne eriarstile pöördumist palju ära teha ja suurem osa unehäireid on minu kogemust mööda edukalt ravitavad,“ selgitas doktor Sõõru.

"Suurem osa unehäireid on minu kogemust mööda edukalt ravitavad,“ selgitas doktor Erve Sõõru. Foto: Erakogu

Unekvaliteet on tähtis

Kuna sageli ei osata endal unehäireid kahtlustada, ei pöördu pooled kaebustega inimesed ka arsti poole. Kuigi täpsed andmed unehäirete levimuse kohta Eestis puuduvad, on nutikellade andmete analüüsil leitud, et eestlane magab kauem kui paljud teised rahvad, kuid meie unekvaliteet on kehvem. Lääne-Euroopas on üle 15-aastaste seas tehtud läbilõikelise uuringu kohaselt unehäired 31% inimestel.

„Une kvaliteeti on uuritud ja leitud, et see on seotud ühiskonna üldise stressitasemega, nutisõltuvusega, ülekaaluga, neid näitajaid on veelgi,“ tõi doktor Sõõru välja.