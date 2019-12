Nutitelefonid põhjustavad miljonite eurooplaste unetust 

Enam kui veerandil täiskasvanutest tuleb ette halva unega öid, sest nad kasutavad enne uinumist telefoni. Antud uuring pole ainus ega esimene, mis leiab, et unetuse peamine põhjustaja on nutiseadmete sinine valgus. Valgus imiteerib päevavalgust ning keha „arvab“, et melatoniini ehk unehormooni juurde toota pole vaja.