RÄÄGI LAPSEGA! Kui palju tohib laps otsustada oma terviseküsimuste üle? 

10-aastane poiss tunnistas intervjuul: „Mulle meeldivad arstid, kes lapsega suhtlevad, räägivad ja teevad nalja. Mulle ei meeldi minu perearst, sest ta ei räägi minuga üldse, ta vaatab ainult arvutisse. … Ükskord oli mul operatsioon ja tuli narkoosi teha. Ma tahtsin enne küsida selle kohta, aga nad panid lihtsalt mulle maski nina ja suu ette ja hoidsid seda, ma läksin täiesti paanikasse.“

13‑aastane tüdruk rääkis: „Ma käisin silmaarsti juures, ta pani mulle mingeid tilkasid silma ja ei öelnud, et pärast ma ei näe hästi.“

Tean, et rääkides laste iseotsustusõigusest, ütlevad kriitikud kohe, et kui laps saab ise otsustada, siis ta keeldub kõigest, mis on vähegi ebameeldiv. See on müüt. Lapsed on loomupäraselt koostööaltid. Laste ja lastearstidega peetud vestlused kinnitavad, et lapsed on üldjuhul mõistlikud ja saavad aru, kui neid on vaja ravida.

Näiteks vastas 7-aastane tüdruk küsimusele raviprotseduuride üle otsustamise kohta „Kui see on tähtis asi ja teeb su elu paremaks, siis peab seda tegema, siis ei saa laps ise otsustada.“

10-aastane tüdruk rääkis: „Kui see on selline asi, mis ei ole nii hull, siis võiks edasi lükata. Aga kui on selline asi, mida on kindlasti vaja teha, siis tuleb ikkagi ära teha.“

Foto: Pixabay

Lastele tuleb anda aega kohaneda