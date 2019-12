GRIPP KOGUB HOOGU: Lätis on epideemia, meil kasvab haiguse levik iga nädalaga 

Terviseamet hindab haigestumise intensiivsust ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse praegu madalaks: võrreldes varasemate aastate sama perioodiga on see samal tasemel või isegi madalam. Eelmisel nädalal ehk 2.–8.detsembrini pöördus ülemiste hingamisteede viirustega arsti poole 2856 inimest, neist pooled olid kuni 15-aastased lapsed. Grippi registreeriti vaid üksikud korrad.

"Laboratoorselt on hetkeseisuga kinnitatud 3 A-gripiviirust ja 7 B-gripiviirust," ütles Sadikova. Hingamisteede viirusnakkuste tõttu laborisse saadetud positiivse kinnituse saanud proovidest moodustasid gripiviirused vaid 5,4%. Gripitaolisi haigusi tekitavad endiselt valdavalt rino- ja paragripiviirused.

Gripi vastu on viimane aeg end vaktsineerida, ütleb terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova. Foto: Erakogu

Sadikova sõnul registreeritakse praegu rohkem B-gripiviirusega seotud haigestumisi, suurema levikupotentsiaaliga A-gripiviirustesse on haigestumine väiksem, kuid haigus kogub hoogu. „Kuna A-gripiviirus on juba jõudnud ringlusse, võime suure tõenäosusega järgmise 2–3 nädala jooksul siiski oodata gripihaigestumiste kasvu,“ arvab Sadikova.

Kas gripi vastu on veel mõtet vaktsineerida? „Viimane aeg," ütleb Sadikova. „Ka vaktsiini veel jätkub. Kui mõnes kohas on otsas, siis on võimalik juurde tellida.“