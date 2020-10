RINNUS ON VALU? Südamearst: need on ohumärgid, millega tuleb minna kindlasti arsti juurde!

Kõige olulisem ongi haiguse primaarne äratundmine. Sest harilikult ju keegi ei arva, et ta on haige. Arvatakse, et tegemist on külmetuse või muu mööduva sümptomiga. Tasub erinevatele näitajatele tähelepanu pöörata. Alarmeeriva märgina tuleb võtta koormusel või närveerimisel väljenduvat valu, ebamugavustunnet rindkeres, mis pingeseisundi üleminekul annab kiiresti järele. Kui inimene kaebab juba pikemat aega kestva tunde üle, siis tavaliselt see südamehaigusele ei viita.

Hoopis teise asjaga on tegu, kui näiteks kiirel trepist kõndimisel tekivad rütmihäired, mis mööduvad kohe peale seismajäämist. Sellisel juhul peaks kindlasti olukorda uurima, tegema täiendavaid teste, vereanalüüse. Võime avastada suurema südamekahjustuse või seda isegi ennetada.

1. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata sellele, kui näiteks esimest korda elus tekivad inimesel imelikud valud, ängistus- ja surumistunne rindkeres, mis seisma jäädes mööduvad. Eriti kui see avaldub hommikul tööle rutates, sest peale ärkamist ei ole südame- ja veresoonkonnasüsteem veel lõplikult ümber häälestunud ning samuti on söömisjärgselt osa verd liikunud makku. Veel võib esile kutsuda stenokardiahoo või südamehaigusele viitava valu külma õhu sisse hingamine, sest külm õhk ahendab veresooni, tekitab pigistuse ning ängistuse tunde ja verevaeguse. Sellised sümptomid, eriti kui varem midagi sarnast juhtunud ei ole, on kõige alarmeerivamad. Võib ennustada, et kui mitte midagi muuta, kui mitte minna uuringutele, siis on potentsiaalne infarkt nädalate kaugusel.

2. Samuti kõrge adrenaliinitasemega situatsioonides tekkivad imelikud rütmihäired või ebameeldiv tunne, mis kiirgub kaela, selga, ülakõhtu. Või kui midagi järsult tõsta, trepil kiirelt kõndida. Sellised asju esineb ka spordirajal.