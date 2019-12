TOETAME ERIKUT! Haruldase geeniveaga pisipoiss vajab teraapiat, mis aitab tal areneda 

Aastasel Erikul on diagnoositud väga haruldane ning seni vähe uuritud geeniviga, mille peamised tunnused on madal lihastoonus ja mahajäämus motoorses ning kõne arengus. Tegevusteraapia on Erikule väga oluline: senine regulaarne teraapia on aidanud tal teha suure arenguhüppe. Eriku tegevusterapeudi sõnul on Erik üks lastest, kelle loo kohta saab öelda – see on tõeline edulugu.