LOOMAARSTID HOIATAVAD: inimese surm marutõve tõttu on Soomes vaid aja küsimus 

Marutaud on üks kardetavamaid haiguseid, kuna see tähendab kindlat surma nii inimestele kui loomadele. Soome on marutaudivaba maa aastast 1991. Loomaarstide liidu arvates on see staatus ohus, sest Soomesse tuuakse igal aastal umbes 400 koera, keda pole marutaudi vastu vaktsineeritud, ja sadakond sellist koera, keda on küll vaktsineeritud, kuid kelle marutaudivastane kaitse pole piisav.

Inimene saab nakkuse marutõveviirusega enamasti koerahammustusest. Seni pole Soomes üheltki koeralt surmavat viirust siiski veel leitud.

„Aga see on vaid aja küsimus,“ ütles loomaarst Maiju Tamminen, kelle sõnul on Kesk-Euroopas olnud juhtumeid, kus marutaudijuhtumi tõttu on tulnud vaktsineerida kõik linnaelanikud ja vaktsineerimata lemmikloomad on tulnud hukata.

Maailmas sureb marutõppe igal aastal umbes 100 000 inimest, nakkus saadakse enamasti loomahammustusega.

Pärast aastat 2007 on Soomes marutõvekahtluste arv kasvanud neli korda. Viimastel aastatel on kahtlustest antud teada igal aastal umbes sajal korral. Tüüpiline põhjus, miks kahtlustatakse nakatumist, on koerahammustus. Kahel kolmandikul juhtudest on see toimunud välismaal, enamasti Aasias.

Kuna marutõbi on nii raske haigus, piisab juba nakatumiskahtlusest, et alustada haigust ennetavat ravi. Kui inimesel ilmnevad haigustunnused, on juba hilja midagi ette võtta.

