ARST LAPSEVANEMATELE: pange arsti vastuvõtul lapse nutiseade ära! 

Arsti vastuvõtul on nutiseadme sõltuvuse korral raske saada lapsega kontakti. Kui laps on nutiseadmes, on raske luua ka silmsidet.

Arstil on sageli vaja ka lapsega suhelda, vanemate ütlustest ei piisa. Arsti vastuvõtul võib ette tulla olukordi, kus läbivaatuse või protseduuriga kaasneb ebamugavus või valu. Sellist olukorda pole õige lahendada telefoni lapse kätte lubamisega.

Kõrva-nina-kurguarst ja unearst Heisl Vaher. Foto: Erakogu

Kui pidevalt – kodus, koolis, autos, WC-s – on käeulatuses ajus heaolutunnet alahoidev telefon, siis ongi last väga keeruline üllatada värvimisraamatu, kleepsu või kõige vähem sõnalise kiitusega. Proportsionaalne kiitus või auhind on omal kohal olenevalt sellest, kas tegu oli visiidiga polikliinikusse või operatsioonil käimisega.