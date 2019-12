DR MAI MASER TERVISLIKUST TOITUMISEST: kahtlemata omastatakse vitamiine ja mineraalained kõige paremini toidust 

Foto: Pixabay

Täiskasvanute aedviljatoite sobib maitsestada nii kodumaiste kui ka idamaiste vürtsidega, tšilliga, vürtsiste kastmetega, neid saab hapendada, fermenteerida, marineerida jm. Lastele see alati ei sobi. Lapse magu on õrn ja vürtsid ärritavad liigselt mao limaskesta. Seepärast on lastele väga hea toit koos teraviljatoodete või kartuliga taine sealiha, milles on alati õrna maitset tekitavaid rasvakiude lihaskiudude vahel. Laps vajab arenemiseks ja kasvamiseks rohkem rasva. Loomulikult tuleb mõelda targalt – kui kuni 3-aastasele lapsele anda nädalas 60 grammi liha, siis see on talle piisav ja ei ole põhjust arvata, et seda on palju.