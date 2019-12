PALJU ÕNNE! Ida-Tallinna keskhaigla aasta arstiks valiti Reeli Saaron 

Reeli Saaron töötab naistekliinikus 2007. aastast, alates 2012.aastast tegeleb ta vähihaigetega. „Tunnustuse tõi raske töö. Suhtlen tööalaselt nii paljude osakondadega, seetõttu arvan, et selle tunnustuse tõi koostöö. See on sõnulseletamatult äge,“ ütles Saaron.

Dr Saaron on kolleegide hinnangul parandamatult optimistlik, heatujuline energiapomm, kes teeb oma tööd suure südamega ning tõelise pühendumisega.

Nagu arstile kohane, on Reeli Saaron väga empaatiline ja tähelepanelik, seda mõistavad eriti need kolleegid, kellele dr Saaron on olnud operatsioonil assistendiks: ta tunnetab kirurgi soove lugedes tema kehakeelt. Kolleegid tunnustavad Reeli julgust ja ettevõtlikkust kaastöötajaid kiita ja tunnustada.

Aasta arstidena leidsid äramärkimist veel patoloogiakeskuse juhataja Eero Semjonov, sisekliiniku ravikvaliteedijuht Ene Mäeots, oftalmoloog Katrin Eerme, taastusarst Anneli Teder-Braschinsky ja kardiovaskulaarkirurg Veronika Palmiste.

Aasta õendustöötajaks 2019 kuulutati funktsionaaldiagnostika õde Helve Järv ning Aasta Hooldustöötajaks Jelena Kotova õendus- ja hooldusabikliinikust.