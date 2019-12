KAITSE END NAKATUMISE EEST! Neli avalikku kohta, kus on eriti palju pisikuid 

Mängutubade esemed ja mänguasjad võivad olla kaetud vägagi korraliku bakterikollektsiooniga, sest neid on puudutanud nii paljud väiksed käekesed. Lastele meeldib möllata näiteks pallimeres, aga mitte keegi ei puhasta iga üksikut palli.

Selge see, et WCs käies puutud kokku paljude bakteritega, aga sellepärast sa ju pesedki käsi pärast tualetiskäiku. Aga kui oled käed ära pesnud, puudutad kraani, et vesi kinni keerata. Ja seal võib olla palju baktereid! Bakterid ootavad sind ka WCst lahkudes ukselingil. Miks? Sest ühe uuringu järgi peseb vaid 31% mehi ja 65% naisi käsi pärast avaliku tualeti kasutamist.