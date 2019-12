Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas jalad võivad valutada suitsetamise pärast? Viktor Vassiljev , täna, 05:00 Jaga: M

"Tubakasuitsus sisalduv vingugaas kahjustab arterite sisekesta, krooniline vingugaasimürgitus tekitab arteris kroonilise põletiku, veresooned jäävad kitsaks ega lase piisavalt verd läbi," selgitab Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

Eestis on viimase kümne aastaga suitsetajate arv vähenenud kolmandiku võrra ja praegu on nikotiinisõltlaste hulk ligi 20% elanikkonnast. Ehk õnnestub sealt nikotiinikute seast veel üks välja kangutada, nimelt 60aastane proua, kes kirjutab sellise murega: "Jalad valutavad käies, valu on sääremarjades, tekib pärast juppi maad käimist, puhates läheb üle ja laseb jälle kõndida, kuni lööb valu uuesti säärtesse. Olen lugenud, et see võib olla suitsetamisest, mul ongi see patt eluaeg olnud hinge peal." Kui see on oblitereeriv endarteriit ehk jalaarterite ummistav põletik, siis enamasti meeste probleem, aga eks ole meeste seas ka suitsetajaid rohkem. Krooniline progresseeruv haigus, mis lõppeb mõne veresoone ummistusega ja kurvemal juhul gangreeniga.