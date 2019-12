ÜLEKAALULISI LAPSI ON AINA ROHKEM: kuidas pühadeaeg tervislikumalt üle elada? 

Toitumise rolli elukvaliteedile ei saa ülehinnata, kuna see mõjutab nii meie eluiga, vaimset tervist, füüsilist võimekust, keskendumisvõimet kui ka välimust.

Pole vaja tellida kalleid toitumiskavasid, vaid tuleks jälgida tervisliku toitumise põhireegleid. “Tervislik toitumine tähendab, et süüakse nii palju, kui ära kulutatakse, ning toit on mitmekesine ja täisväärtuslik. Üksluine toit võib ilma jätta mitmetest vajalikest toitainest ja pidev sama toidu söömine tekitada mõne toitaine või lisaaine üleküllust. See mõjutab ka immuunsüsteemi, mis võib jääda nõrgaks ning haigused hakkavad kiiremini külge,” selgitab Tamm.

"Magusat saab valmistada ka tervislikult ja süüa neid vahepaladena, aga mitte põhiroale lisaks,” ütleb Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooliõde Kersti Tamm. Foto: Erakogu

Kui saadud energia ületab kulutatud energia, muudetakse liigne rasvmassiks, mille tulemusena tekib lõpuks ülekaal ja rasvumine, mis on aga väga paljude haiguste riskitegur.

Eri uuringute andmetel on umbes kolmandik Eesti lastest ülekaalulised või rasvunud. Ülekaaluliste laste osakaal on sajandi algusega võrreldes pea kolmekordistunud.

Kersti Tamm, kes on üks Tallinna Koolitervishoiu sihtasutuses töötavast 80st kooliõest, puutub ka igapäevaelus kokku ülekaaluliste lastega ning tõdeb, et kodune toetus on väga oluline.

“Minu töös on olnud edulugusid, kus ülekaaluline laps võtab 16 kg alla, aga on ka juhtumeid, kus probleemi ei teadvustata ja tulemusi ei tule, kuna kodupoolne toetus ja tahe toitumist ka peres muuta puudub,” räägib Tamm. “Seetõttu on ülioluline, et lapsevanemad järgiksid kodus tervisliku toitumise reegleid.”