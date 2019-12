NOOR EMA TÄNAB VÄHIRAVIFONDI: arstid ei saa mind enam aidata, aga ma pole lootust kaotanud 

Paljud Eesti inimesed on fondi kaudu naise heaks panustanud, kuid nüüd on olukord keeruline, kirjutatakse fondi Facebooki-lehel.

“Hei armsad inimesed!” alustab Signe. “Pean mainima, et me oleme koos vägeva tee läbi teinud, või mis? Nii fondis sees töötavad inimesed kui ka inimesed, kelle kingituseta me fondist abi ei saaks.

Kevadel, kui mulle räägiti, et haigus on taas pead tõstnud ning on võimalus Saksamaa uuringust abi saada, valdasid mind erinevad emotsioonid.

Hirm, lootus, mure, õnn.

Ja kui palusin inimestelt abi, et saada kokku raha selle uuringu jaoks, kuhjus veel enam emotsioone. Positiivseid, sest see läks ju meil suurepäraselt. Ja ma hoidsin sellest tundest kümne küünega kinni. Ma ei kavatsenud lasta lootusel minna, ega negatiivsetel tunnetel ligi tulla.

See on lootuse tunne. Ja see on midagi, mida „Kingitud Elu“ fond inimestele pakub. Mitte ainult haigetele, ka nende lähedastele. See ei haava mitte ainult haiguse kogeja hinge, vaid ka nende hingi, kes on tema ümber. See on vaimselt veel suurem lahing ja ilma kõigi toetuseta on seda väga raske teha.