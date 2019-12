NII MÖÖDUVAD PÜHAD MURETUMALT! Kingitused, mis turgutavad tervist 

Kui tihtipeale on inimesed teatud kosmeetikatoodetes sisalduvatele ainetele allergilised, siis apteegikosmeetika sobib nii allergikule kui ka väga tundlikule nahale. “Apteegikosmeetikas ei ole parabeene ja teiste ärritavaid aineid ning see sisaldab kõrgekvaliteedilisi komponente,” selgitab Aleksandr Sei ja kinnitab, et apteegikosmeetika on rangelt kontrollitud, keskkonnasõbralik ja valminud koostöös nahaarstide, allergoloogide ja erialaarstidega.

Naistele soovitab proviisor iluvitamiine, mis muudavad naha säravaks ja küüned-juuksed tugevaks. "Kasulikud on B-rühma vitamiinid (eriti biotiin), tsink, seleen ning vitamiinid A, E, D ja C. Neid toidulisandeid leidub nii üksikuna kui ka komplekspreparaatides."

Südameapteegi e-proviisor Aleksandr Sei. Foto: Erakogu

Vitamiinidest ja mineraalidest on mehe reproduktiivsüsteemile eriti tähtsad vitamiin B12 ja A, millel on võtmeroll spermatekkes ja selle kvaliteedis. Aleksandr Sei lisab, et spermatogeneesis on väga olulised ka tsink ja seleen ning vitamiinid C ja E. "Apteegis on saadaval ka mitmed taimseid ekstrakte sisaldavad preparaadid, mis tõstavad meeste üldist füüsilist võimekust ning turgutavad potentsi."